الشرطة الأمريكية تعتقل أكثر من تسعة آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات

2020/06/03 | 18:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من تسعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة في ولاية مينيسوتا.وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الشرطة الأمريكية اعتقلت 7ر2 ألف شخص في ولاية لوس أنجلوس ونحو 5ر1 ألف شخص في […]

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