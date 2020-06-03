رئيس خلية الازمة النيابية: ما حدث في صحة ذي قار “كارثة ” يجب أن لا تمر دون عقاب

2020/06/03 | 18:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد النائب الاول لرئيس البرلمان، رئيس خلية الازمة النيابية، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، أن ماحدث في صحة ذي قار “كارثة ” يجب ان لا تمر دون عقاب عاجل.وطالب الكعبي في بيان تلقته “العهد نيوز” “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وقائد شرطة محافظة ذي قار، بفرض سيادة القانون من خلال التحرك العاجل […]

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