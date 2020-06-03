بالفيديو: الصحة العراقية تستنكر اجبار محتجين لمسؤول على الاستقالة

2020/06/03 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، بياناً بعد اقتحام صحة ذي قار من قبل محتجين، فيما طالب بحماية مؤسساتها ومنتسبيها....

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