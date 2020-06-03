إيران تستقدم المزيد من التعزيزات لمليشياتها وهذه مناطق انتشارها شرقي سوريا

2020/06/03 | 18:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر المليشيات الإيرانية المسيطرة على مناطق واسعة في #ديرالزور، باستقدام المزيد من التعزيزات العسكرية والعناصر الخارجية، بالرغم من الغارات الجوية المستمرة على مواقعها ومقراتها الواقعة شرقي #سوريا بشكل خاص.وشهدت مدينة #الميادين شرقي دير الزور،…

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