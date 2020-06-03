اربيل تفتح ابواب المناطق السياحية امام مرتاديها بتعليمات وشروط

2020/06/03 | 18:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت هيئة السياحة في اقليم كوردستان اعادة فتح المناطق والمرافق السياحية في محافظة اربيل يوم غد الخميس.

قال نادر روستي المتحدث باسم هيئة السياحة في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن خلية الازمة في حكومة اقليم كردستان خولت المحافظين في اتخاذ قرار اعادة فتح الاماكن المغلقة بسبب جائحة كورونا، مضيفا ان المحافظة قررت اعادة فتح المناطق السياحية في المدينة.

واصدرت مديرية السياحة في اربيل حزمة تعليمات لتطبيقها في المناطق السياحية كاجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وهي على النحو الاتي: منع تناول النارجيلة، ومنع اقامة الحفلات الجماعية، وان يكون عدد الكراسي المحيطة بالطاولات لا تزيد عن اربعة مع التباعد بين الطاولات بما لا يقل عن ثلاثة امتار بين الطاولتين مع استخدام الادوات (السفري) ولمرة واحدة مع تغليف الطاولات بمادة النايلون السفري واستبدالها بشكل دائم.

وبحسب التعليمات يتعين فتح الابواب والنوافذ في الاماكن السياحية وبشكل دائم، مع زيادة عدد ساحبات الهواء وتشغيلها بشكل مستمر، واجراء التعقيم والتعفير يوميا استخدام لستات الطعام "المنيو"، تنظيف وتعقيم المرافق الصحية مع تخصيص عامل يقوم بهذه المهمة وبشكل دائم، عدم السماح بالدخول للمرافق السياحية لمن لا يرتدون الكمامات والقفازات، ويتعين على العاملين في المرافق السياحية ارتداء الكمامات والقفزارت وبشكل مستمر .

ومن ضمن التعليمات ايضا تعقيم المصاعد في المراكز السياحية بشكل دائم، واستخدام حدائق المراكز لجلوس الضيوف، اخر موعد لاستمرار المراكز السياحية مفتوحة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استخدام نظام Valet Parking Service)) في موقف السيارات.

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