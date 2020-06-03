2020/06/03 | 18:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جلسة اعتيادية..حكومة الاقليم تناقش 4 قضايا بينها الحوار الاستراتيجي مع اميركا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في جلسة اعتيادية..حكومة الاقليم تناقش 4 قضايا بينها الحوار الاستراتيجي مع اميركا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في جلسة اعتيادية..حكومة الاقليم تناقش 4 قضايا بينها الحوار الاستراتيجي مع اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).