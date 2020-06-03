كوردستان تصدر قرارات باعفاء استحقاقاتها من الايجارات والديون خلال فترة حظر التجوال

2020/06/03 | 18:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، قرارات باعفاء قطاعات واسعة من المجتمع من الديون والاستخحقاقات المالية المترتبة عليها خلال الفترة التي توقفت فيها اعمالهم بسبب فرض حظر التجوال اثر تفشي جائحة كورونا.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من اجل التخفيف عن كاهل الجهات التي تضررت بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة، فقد تقرر اعفاء مستأجري الاملاك الحكومية بهدف التجارة او الصناعة او الزراعة او اي هدف اخر للفترة التي لم يستطيعوا خلالها استغلالها بشكل طبيعي بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا او حظر التجوال".

‪كما قررت الحكومة، بحسب البيان، "اعفاء المواطنين من التأخر في الايفاء، بما في ذمتهم نتيجة عدم الالتزام القانوني تجاه المؤسسات الحكومية، اذا كانت فترة عدم الالتزام تتزامن مع فترة قرار حظر التجوال".

واعلنت الحكومة ايضا، في بيانها، عن تأجيل استيفاء المبالغ التي وقعت بذمة المواطنين لمصلحة المؤسسات الحكومية والبلديات خلال فترة حظر التجوال من دون احتساب اية فوائد جراء تاخر الايفاء بتلك المبالغ.

تتمة ..

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