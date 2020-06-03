محلل امريكي : الاحتجاجات الامريكية غضب شعبي ضد ظلم النظام

2020/06/03 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي ستيفن ليندمان إن الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة لا تتعلق بشخص أسود قتل على يد ضابط أبيض فحسب ، لكنها غضب ضد النظام الأمريكي والظلم والعنف في البلاد.ونقلت قناة ( برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ليندمان قوله إنه “في كل مدينة […]

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