نائب: جمع 200 توقيع لإدراج قانون التقاعد بجدول إعمال جلسة السبت

2020/06/03 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأربعاء، جمع أكثر من 200 توقيع نيابي لإدراج تعديل قانون التقاعد وتثبيت محاضري التربية وعقود الكهرباء ضمن جدول إعمال جلسة السبت المقبل.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “أكثر من 200 نائب وقعوا على وثيقة لإدراج تعديل قانون التقاعد وتثبيت محاضري التربية وعقود الكهرباء […]

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