ناسا تكشف عن تقدم كويكب باتجاه الأرض يصل بعد 3 أيام.. وتحدد خطورته!

2020/06/03 | 18:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن كويكبا يبلغ قطره ما بين 250 و570 مترا، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى من المسافة في 6 حزيران الجاري.وبحسب الوكالة، فإن الكويكب المعروف بـ163348 (2002 NN4)، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى من المسافة، والتي تفوق 13 مرة المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر.[…]

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