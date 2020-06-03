أول تعليق من مسؤول بالصحة العراقية بعد تسجيل 781 اصابة بكورونا اليوم

2020/06/03 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الاربعاء (3 حزيران 2020)، أن الوزارة تتوقع ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا أكثر من المعدل الحالي، مبينا أن ذلك بسبب ضعف تطبيق الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين. وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تمديد حظر التجوال الشامل من عدمه مرهون بالموقف الوبائي وخارطة الانتشار في البلاد، وتقرره اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف أن "وزارة الصحة ترسل تقريرا مفصلا عن الموقف الوبائي الى رئيس اللجنة العليا ويعقد اجتماع على أثره ويقرر تمديد الحظر الشامل أو العودة إلى الحظر الجزئي". وبين الحلفي أن "وزارة الصحة تتوقع ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من المعدل الحالي نتيجة ضعف تطبيق الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين، وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي الذي ساعد في انتقال العدوى".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (3 حزيران 2020) تسجيل قفزة كبيرة غير مسبوقة بحصيلة إصابات كورونا، وذلك بـ781 اصابة، في عموم محافظات البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم فحص 8585 نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 260299".

واشارت الى أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم 781 إصابة"، مبينة أن الاصابات توزعت في "بغداد/ الرصافة: 262، وبغداد/ الكرخ: 109، ومدينة الطب: 66، والنجف: 19، والبصرة: 41، والسليمانية: 46، وأربيل: 6، ودهوك: 52، وكربلاء: 11، وكركوك: 35، وديالى: 8، وبابل: 33، وميسان: 35، والديوانية: 7، وذي قار: 28، والمثنى: 18، والانبار: 5".

ولفتت الى أنها "سجلت 587، حالة، توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 260، بغداد/ الكرخ: 219، ومدينة الطب: 25، والنجف: 6، والبصرة: 7، والسليمانية: 12، ودهوك: 2، وديالى: 2، وكربلاء: 13، وميسان: 2، وبابل: 2، وذي قار: 33، والديوانية: 4".

ونبهت على أنها سجلت "21 حالة، 7 منها في بغداد/ الرصافة، وبغداد/ الكرخ 2، ومدينة الطب: 1، والسليمانية: 5، وأربيل: 2، وبابل: 1، والبصرة 1، وميسان 1، والمثنى 1".

وأوضحت، أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 8168، ومجموع حالات الشفاء، و4095، والراقدين الكلي 3817، والراقدين في العناية المركزة: 46، ومجموع الوفيات: 256".

بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر طبي في واسط، الاربعاء، بتماثل 12 مصابا بكورونا الى الشفاء في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة واسط سجلت 12 حالة شفـاء من فيـروس كــورونا ومغادرتهم مستشفى الزهراء التعليمي".

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بغداد اليوم - متابعة

أبدى المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي مخاوفه من أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا قد لا يوفر مناعة طويلة الأمد.

وقال فاوتشي كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة وفق ما نقلت شبكة "سي أن بي سي&qu

بغداد اليوم-دهوك

وجهت خلية الأزمة في محافظة دهوك، الأربعاء (03 حزيران 2020)، رسالة إلى المشككين بوجود فيروس كورونا المستجد في اقليم كردستان.

وذكرت الخلية في مؤتمر صحفي أن "52 إصابة سجلت في محافظة دهوك كان سببها وليمة غداء لمئة شخص، و50% من

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