وزير الدفاع الاميركي يتمرد على ترامب ويرفض نشر الجيش الاميركي لمواجهة ’’العصيان’’

2020/06/03 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

نأى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بنفسه وبالبنتاغون عما حصل خلال الأيام الماضية عندما أخليت ساح...





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