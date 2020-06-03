صحة ميسان توضح التوزيع الجغرافي لـ 35 اصابة جديدة بكورونا سُجلت اليوم

2020/06/03 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، التوزيع الجغراقي لـ35 حالة جديدة مصابة بكورونا سجلت اليوم.

وذكرت الدائرة في بيان ان "صحة ميسان سجلت اليوم ( 35 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان موزعة حسب المناطق (حي الحسين القديم وقطاع 30 ومنطقة حي اليرموك وحي الخضراء )".

واضاف البيان "كما سجلت إصابتان بقضاء علي الغربي"، مشيرة الى ان "جميع هذه الإصابات هي حالات ملامسة لإصابات مؤكدة سابقاً".كما واعلنت دائرة صحة ميسان عن "حالة وفاة واحدة لحالة مؤكدة ومشخصة مسبقًا ".

وكذلك اعلنت الدائرة عن "شفاء حالتين بعد تلقيهما العلاج اللازم".

ودعت دائرة الصحة أهالي محافظة ميسان كافة الى "الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة، حفاظا على سلامة الجميع، ومنها، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين و تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى".

واشارت الى ان "التباعد الاجتماعي والجسدي هو الحل الوقائي الوحيد في ظل عدم وجود علاج ولا لقاح للمرض و كذلك بعد ثبوت عدم تأثر الفايروس المستجد بارتفاع درجات حرارة الجو وكذلك تأثيره المميت على فئة الشباب بالإضافة إلى الفئات العمرية الأخرى".وفي اعلى حصيلة يسجلها العراق منذ دخوله جائحة كورونا قبل اشهر، اعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 587 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

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وقال ع

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وكشف الجابري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، عن الاحداث

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