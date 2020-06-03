مديرية إجرام بغداد: القبض على متهمين بالسرقة والسطو المسلح

2020/06/03 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على متهمين بالسرقة والسطو المسلح شرقي العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مكتب (بغداد الجديدة) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من متابعة احد المتهمين المطلوبين عن جريمة السرقة […]

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