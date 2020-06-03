عالم من دون حدود في رواية مخيم المواركة - ميرنا ريمون الشويري

2020/06/03 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميرنا_ريمون_الشويري شوهت الحدود الإنسانية لأنها أدًت إلى تصادم بين الحضارات وصراعات بين جماعات لديها معتقدات مختلفة.



ربما لهذا السبب أطلقت الدول الإمبريالية الأدب الإستعماري الذي يعزز سلطتها من خلال فرض الكثير من الحواجز.



ولكن صوت آخر حاول أن يتصدى لمقولات الأدب الأمبريالي وهو الأدب الما بعد الكولونيالي الذي حاول رواده تفكيك الحواجز لتخليص العالم من نتائجها.



لذلك، هؤلاء الكتّاب يعتبرون بناة جسور ومنهم الروائي العراقي ......





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