تأملاتى أثناء التوقف . - سامى لبيب

2020/06/03 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (76) .أعلنت عن توقفى عن الكتابة فى مقالى السابق نتيجة ظروف أسرية وكنت أعلم تماماً أن قرارى هذا صعب التحقيق فهو يعنى الإختناق وفقدان أوكسجين الحياة المتمثل فى البوح بأفكارى .توسمت فى زيادة معارفى العلمية فى تخفيف وطأة العزلة والتوقف ولكن إكتشفت أن العلم والثقافة إذا لم تكن فاعلة متفاعلة مُصدرة مُعبرة عن رؤية فكرية فهى تكون أرشيفية بلا جدوى فهى لشحن الدماغ فقط .ع ......





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