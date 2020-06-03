بضعة أعوام ريما: الفصل التاسع/ 3 - دلور ميقري

2020/06/03 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بطبيعة الحال، وصل خبرُ انتشار وباء الريح الأصفر إلى ريما فيما يصل من أخبار ما صارَ يُعرف بإقليم " ما وراء الخط الحديديّ ".



في ذلك الخريف، المعقّب صيف الجائحة، كانت امرأة رمّو آغا الشابة قد أكملت عاماً من إقامتها في بلدة المنفى؛ عامودا.



صُدمت في البداية من مشهد البلدة، الذي كان الصيفُ قد أحرقه وجعله أرضاً يباباً.



البقعة الوحيدة، المحتفظة بالخضرة، كانت شريطاً مزدوجاً يحفّ جدولاً، يشق البلدة، مع نبات ......





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