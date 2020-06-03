يتتبع ويراقب مصابي كورونا.. سوار إلكتروني في الإمارات

2020/06/03 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشفت دائرة الصحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء، عن سوار يتتبع ويراقب المرضى المصابين بـفيروس كورونا المستجد والمعزولين صحياً، مؤكدة أنه سوار إلكتروني ذكي يخدم الأفراد المصابين عن طريق تمكينهم من العزل المنزلي في منازلهم، وذلك للأشخاص الذين يطلب منهم الحجر وفقا للمعايير التي أعلنت عنها السلطات، وبحسب ما نقلته صحيفة “البيان”.وأشارت […]

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