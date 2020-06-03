نواب يقدمون 8 مقترحات للكاظمي لسد العجز في الموازنة وعبور الازمة المالية

2020/06/03 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… دعا نواب من كتل ولجان نيابية مختلفة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإرسال سير مرشحي ماتبقى من الوزارت مع مراعاة “المواصفات المطلوبة”، فيما قدموا ثمانية مقترحات لسد العجز في الموازنة وعبور الازمة المالية التي تواجه البلاد.وقال النواب محمد الدراجي، محمد السوداني، عدنان الزرفي، مزاحم التميمي في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مبنى البرلمان […]

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