كوريا الجنوبية تصادق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج كورونا

2020/06/03 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وافقت إدارة الدواء والغذاء الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء على استخدام “ريمديسيفير” كدواء لمرض كورونا المستجد، ما من شأنه أن يمهد الطريق لاستيراد العقار الجديد للمرة الأولى.وصرحت وزارة سلامة الغذاء والدواء بأنها قررت السماح باستيراد الدواء باستخدام لوائح خاصة تتيح استيراد المواد غير المصرح بها رسميا في ظل ظروف خاصة.ولم تنه كوريا […]

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