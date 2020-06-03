كربلاء تتصدر المحافظات في كشف تجار المخدرات

2020/06/03 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني، اليوم الاربعاء، إن “المحافظة كانت ولا تزال الاولى بين المحافظات في سرعة كشف تجار المخدرات “.وقال زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) في “الآونة الأخيرة استطاع قسم شؤون المخدرات في اعتقال العديد من العصابات واعتقال العشرات من […]

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