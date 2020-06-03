الوباء يؤكد على العنصرية المتأصلة في أمريكا

2020/06/03 | 19:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جاء مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في وضح النهار وسط ارتفاع كبير في استمرار تفشي فيروس الكورونا (كوفي-19) في جميع أنحاء البلاد مما أسفر عن مقتل أكثر من 100.000 وإصابة ما يقرب من 2 مليون بينما فقد أكثر من 45 مليون وظائفهم.لم يعد يُنظر إلى وفاة فلويد على أنها مجرد عمل من […]

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