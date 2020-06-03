التعليم النيابية: أساتذة الجامعات سيفقدون “ثلث” رواتبهم بسبب قرار الحكومة الجديد بخفض المخصصات

2020/06/03 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأربعاء، أن اساتذة الجامعات سيفقدون ثلث رواتبهم بسبب قرار خفض المخصصات.وقالت رئيس اللجنة النائب غيداء كمبش، في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن” قرار مجلس الوزراء يوم امس بخفض المخصصات المالية بنسبة 50% لشرائح متعددة ستؤدي الى فقدان اساتذة الجامعات وكل المشمولين بقانون الخدمة الجامعية […]

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