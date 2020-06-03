محافظ البصرة يعلن نصب وتشغيل مضخات مشروع ماء الموحد في قضاء الهارثة

2020/06/03 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني، اليوم الاربعاء، نصب مضخات للمياه في مشروع الماء الموحد في قضاء الهارثة ، مشيراً إلى أن كوادر دائرة ماء محافظة البصرة أنجزت أعمال نصب إحدى المضخات وتشغيلها لضخ المياه إلى مناطق قضاء الهارثة .وقال العيداني في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”دائرة ماء محافظة البصرة […]

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