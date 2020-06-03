نجاح اول عملية فصل بلازما الدم في ميسان

2020/06/03 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسا، الأربعاء، عن نجاح اول عملية تبرع ببلازما النقاهة لمعالجة كورونا المستجد في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي .وقال مدير الصحة علي العلاق أجريت اليوم اول عملية تبرع ببلازما النقاهة من المتعافين من فيروس كورونا وتجري عملية فصل البلازما لخزنها في مصرف الدم،مشيراً إلى انه سيتم أعطائها الى المرضى الذين […]

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