رغم تراجعه عالميا.. الدولار يرتفع في مصر

2020/06/03 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 6 قروش، حيث سجل 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار […]

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