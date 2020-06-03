موقف وبائي

2020/06/03 | 19:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الأربعاء، مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول حالة مؤكدة.

سجلت البلاد 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 3 حزيران/يونيو، إجراء فحوصات على 8 آلاف و585 نموذجًا جديدًا، وتسجيل 781 إصابة في عموم البلاد، موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 262

بغداد/ الكرخ: 109

مدينة الطب: 66

النجف: 19

البصرة: 41

السليمانية: 46

أربيل: 6

دهوك: 52

كربلاء: 11

كركوك: 35

ديالى: 8

بابل: 33

ميسان: 35

الديوانية: 7

ذي قار: 28

المثنى: 18

الأنبار: 5

وأكدت الوزارة، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة 10 منها في بغداد و5 في السليمانية، مقابل 578 حالة شفاء.

وارتفع مجموع الإصابات في البلاد، إلى 8 آلاف و168 حالة، تماثل للشفاء منها 4 آلاف و95، وتوفي 256، فيما يخضع للحجر والعلاج 3 آلاف و817 شخصًا.

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