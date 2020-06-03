2020/06/03 | 19:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون: اسلوب رئاسة مجلس النواب بجلسة اليوم فاشل.. استمرت 6 ساعات للظهور الاعلامي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: اسلوب رئاسة مجلس النواب بجلسة اليوم فاشل.. استمرت 6 ساعات للظهور الاعلامي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: اسلوب رئاسة مجلس النواب بجلسة اليوم فاشل.. استمرت 6 ساعات للظهور الاعلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).