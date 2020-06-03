2020/06/03 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه تحالف "سائرون"، اليوم الاربعاء، انتقادات شديدة الى رئاسة البرلمان، متهماً إياها بالفشل في ادارة الجلسات "عديمة الفائدة"، مبديا تخوفه من تفشي فيروس كورونا خلال تلك الجلسات.

وقال النائب عن التحالف جواد الموسوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "اسلوب رئاسة مجلس النواب فاشل وغير منتج في ادارة الجلسات وفيه استهانة بالوقت وافراغ للمواضيع المهمة والمصيريه من محتواها".

واضاف، أنه "من غير المعقول استمرار الجلسة لخمس او ست ساعات فقط لاستهلاك الوقت للظهور الاعلامي وتسجيل المداخلات المكررة او غير المرتبطة بالموضوع الأصلي، وبدون الخروج بقرارات مهمة لفائدة الشعب او اجابات مهمة لتساؤلات ضرورية ".

وشدد الموسوي، أنه على "رئاسة المجلس تغيير طريقة ادارتها للجلسات للاستفادة المثلى من الوقت"، مشيرا الى أن "اسلوب وطريقة ادارة الجلسات هو من صميم عملها، سيما اننا في ازمة صحية واقتصادية ولسنا في وضعية طبيعية والوقت مهم جدا، "علاوة على خطورة الاختلاط واطالة فترة البقاء داخل جلسات المجلس من الناحية الصحية وبدون فائدة متحققة".

ووصف تيار الحكمة، جلسة البرلمان اليوم الاربعاء، بانها "غير مجدية"، مؤكدا أنها لن تخرج بأي نتائج ايجابية لاسباب وظروف متعددة، فيما اشار الى وجود تخوف من نواب تجاه فيروس كورونا.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، جلسته برئاسة الحلبوسي بعد غياب دام اشهر، وامهل الحكومة العراقية حتى نهاية حزيران لاكمال الموازنة العامة للدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يتخوف من كورونا في جلسة البرلمان.. ست ساعات بلا فائدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يتخوف من كورونا في جلسة البرلمان.. ست ساعات بلا فائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).