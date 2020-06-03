نائب: اسلوب رئاسة مجلس النواب

2020/06/03 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد النائب جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، ان اسلوب رئاسة مجلس النواب فاشل وغير منتج في ادارة الجلسات.وقال الموسوي في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان "اسلوب رئاسة مجلس النواب فاشل وغير منتج في ادارة الجلسات وفيه استهانة بالوقت وافراغ للمواضيع المهمة والمصيرية من محتواها، موضحا انه "فمن غير المعقول استمرار الجلسة لخمس او ست ساعات فقط لاستهلاك الوقت للظهور الاعلامي وتسجيل المداخلات المكررة او غير المرتبطة بالموضوع الأصلي وبدون الخروج بقرارات مهمة لفائدة الشعب او اجابات مهمة لتساؤلات ضرورية". وتابع على "رئاسة المجلس تغيير طريقة ادارتها للجلسات للاستفادة المثلى من الوقت، فاسلوب وطريقة ادارة الجلسات هو من صميم عملها، ولاسيما اننا في ازمة صحية واقتصادية ولسنا في وضعية طبيعية والوقت مهم جدا".واضاف "علاوة على خطورة الاختلاط واطالة فترة البقاء داخل جلسات المجلس من الناحية الصحية وبدون فائدة متحققة".

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