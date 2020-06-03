خبير: لا قيمة قانونية للاستقالة اذا كانت عن طريق الإكراه أو التهديد

2020/06/03 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، انه لا قيمة قانونية للاستقالة اذا كانت عن طريق الإكراه أو التهديد.وقال التميمي في بيان تلقته "كلكامش برس"، انه "لا قيمة قانونية للاستقالة اذا كانت عن طريق الإكراه أو التهديد كما تنص المادة ٣٥ من قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠"، لافتا انه "لان شرط الاستقالة هو الرضا، فإذا شاب هذا الرضا الإكراه أو التهديد فسد الرضا". وتابع انه "يمكن للموظف المستقيل تحت التهديد الرجوع عن الاستقالة خلال ١٤ من تاريخها، ويمكنه مقاضاة من هدده وفق مواد التهديد ٤٣٢ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ وهي الاعتداء على الموظف أثناء الواجب".

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