بعد “وديان وملاك”: أرقام مفرغة في 11 مدينة،، تعرف على أعلى المحافظات بـ”الاغتصاب، الانتحار، العنف المنزلي”

2020/06/03 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، نتائج التقرير الخاص بقياس أثر الأزمة الوبائية في زيادة العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي او المعروف بالـ “الجيندر”.وذكر بيان رسمي أطلعت عليه “يس عراق”، ان “التقرير اعتمد عدة مصار تقنية وميدانية عبر (109) مراكز للخدمة قُسِّمَتْ إلى (92) مركزًا […]

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