2020/06/03 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير هيئة التقاعد لـ / نينا / : توزيع رواتب المتقاعدين الاسبوع المقبل ..وسبب التاخير عدم وجود التمويل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 19:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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