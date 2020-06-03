التوزيع الجغرافي للإصابات في جانب الكرخ

2020/06/03 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، التوزيع الجغرافي لاصابات فيروس كورونا لهذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلتقه "كلكامش برس"، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا و المعلن عنها من قبل وزارة الصحة اليوم، توزع كالتالي":- -ابو دشير/ ٤ اصابات - الكاظمية/ ٦ اصابات - اليرموك/ ٢ اصابة - حي الجامعه/ ٢ اصابة - الدورة/ ١٤ إصابة - ابو غريب/ ٢ اصابة - حي العامل/ ٢١ اصابة - حي الجهاد/ ٧ اصابات - الشعلة/ ٧ اصابات - حي الاعلام/ ٢ اصابة - العطيفية/ ١ اصابة - المنصور / ٢ اصابة - الطوبجي/ ١ اصابة - العامرية/ ١ اصابة - السيدية/ ٧ اصابات - الشرطة الخامسة/ ٣ اصابات - الرحمانية/ ٤ اصابات - التاجي/ ٢ اصابة - الحرية/ ٣ اصابات - الغزالية/ ١ اصابة - الشالجية/ ٢ اصابة - الحارثية/ ١ اصابة - المحمودية/ ٢ اصابة - البياع/ ٤ اصابات - الرصافة/ ٨ اصابات

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