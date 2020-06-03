مصدر: لا علاقة للاندية بقرار الغاء الدوري العراقي الممتاز بسبب كورونا

2020/06/03 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر من داخل اجتماع الهيأة التطبيعية للكرة العراقية مع ممثلي اندية الدوري الممتاز، اليوم الاربعاء، (3 حزيران 2020)، بأن الاندية لم تتدخل في قرار الغاء المسابقة، وان الامر يعود لخلية الازمة في عملية الالغاء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "في بداية الاجتماع تحدث السيد أياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية بالقول بأن الهيأة لها رغبة في استئناف الدوري الا ان خلية الازمة لم تمنحها الضوء الاخضر لاقامة المباريات".

واضاف: "لذا فأن ممثلي الاندية لم يتدخلوا في قرار الالغاء كما اشيع، بأن هناك طلب من الاندية في قرار الغاء الدوري مع ان أغلب الاندية لم تكن راغبة في استئناف المنافسة لكن في داخل الاجتماع لم يحدث اي اتفاق مابين الاندية والتطبيعية ولم تقدم الاندية اي مقترح".

يشار الى ان الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة كانت قد أعلنت اليوم الاربعاء عن الغاء دوري الكرة الممتاز.

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