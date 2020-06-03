بالصور.. ستائر بلاستيكية للحماية من كورونا

2020/06/03 | 20:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد أن خففت العديد من دول العالم من القيود المفروضة في مواجهة كورونا ، بات تطبيق سبل العزل والتباعد الاجتماعي من أهم الطرق اللازمة لمنع انتشار الوباء بشكل أكثر حدة، فما بين المطاعم والمدارس ووسائل النقل، ستشاهد معنا بالصور تطبيق العزل في مشاهد متنوعة.إعادة فتح المدارس في كوريا الجنوبية طلاب المدارس الثانوية يتناولون الغداء […]

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