حكومة إقليم كوردستان تعلن خفض رواتب الدرجات العليا والخاصة

2020/06/03 | 20:03 - المصدر: رووداو

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (3 حزيران 2020)، خفض رواتب الدرجات العليا والخاصة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي إن "حكومة إقليم كوردستان، مستمرة بإجراءات عملية الإصلاح في الحكومة"، مبيناً أن "الحكومة قررت تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة، لأجل تحقيق مبدأ المساواة".

وأضاف أن "الحكومة تقوم بإعداد وإحصاء واردات الإقليم، من أجل التهيئة لعقد اجتماع مع الحكومة الاتحادية من أجل موضوع المستحقات المالية".

وأوضح عادل أن "الحكومة قامت بتسليم أربعة رواتب لحد الآن منذ بداية العام الحالي، ومثلما وعدت المواطنين بتسليم الرواتب قبل العيد، نفذت الحكومة وعدها".

وتابع أن "الحكومة مستعدة للتسول من أجل الشعب، لا أن يتسول الشعب"، مردفاً أن "الحكومة ملتزمة بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين حسب الواردات المتاحة".

وبشأن إجراءات حظر التجوال، لفت عادل إلى أن "الحكومة قامت بفرض هذه الإجراءات من أجل تأمين الأمن الصحي لمواطني إقليم كوردستان"، مضيفاً أن "مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان ناقش في اجتماعه مجموعة قرارات لحماية حقوق المرضى".

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