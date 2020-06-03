المخرج الكبير ستانلي كرامر صنع افلاما يُؤْمن بها - سمير حنا خمورو

2020/06/03 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو الجزء الاول عمله في الانتاج كانت الشركات الكبرى في هوليوود لا ترحب بإنتاج افلام جادة، ولا تتناول مواضيع معاصرة، وتتجنب تناول ثيمات جدلية، إلا ماندر .



من المخرجين الذين اهتموا بالقضايا الاجتماعية والسياسية كمنتج ومخرج، ستانلي كرامر Stanley Kramer.



ولد كرامر في مانهاتن - نيويورك، وفِي حي صعب تتقاتل فيه العصابات الإجرامية فيما بينها.



ترك والده البيت عندما كان طفلًا، ويكاد لا يتذكر شيئًا عنه، ......





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