في يوم من أثمن الأيام، ازددت غنى بلقاء درة من أغلى الدرر: ريم البياتي، وهذيان الحطب - شاهر أحمد نصر

2020/06/03 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شاهر_أحمد_نصر في يوم من أثمن الأيام، ازددت غنى بلقاء درة من أغلى الدرر: ريم البياتي، وهذيان الحطب - هذه مقتطفات من تلك الدنان: "1...القلب ساح للسلام..وديار أسراب اليمام..فإذا وصلت دياره عند المغيب...فترفّقي لا تُفزعيه...وعلى يديه..حطي بصمت، واقرئيه..مني لعينيه السلام...2...تركوا عناوين الدروب الموحشاتعلى يدي...فمددتها للنحل...أشعلت الشموع على شبابي ......





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