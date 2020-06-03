الفكر الليبرالى والقضاء العادل - طلعت رضوان

2020/06/03 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان مع بداية بزوغ الفكرالليبرالى المصرى، الذى شهد مفكرين أصحاب عقول تحرّرتْ من قضبان عصورالتخلف، أمثال أحمد لطفى السيد..وسلامة موسى..وعميد الثقافة المصرية (طاها حسين) ومحمود عزمى..إلى آخرقائمة الليبراليين المصريين، هذا الفكرعبــّـرعنه كثيرون أمثال الشيخ على عبدالرازق فى كتابه (الإسلام وأصول الحكم) الذى صدرعام1925أى فى العام التالى مباشرة (بعد إلغاء كمال أتاتورك ا ......





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