مساعد سيميوني يعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد 8 أعوام مع الفريق

2020/06/03 | 20:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن جيرمان بورجوس مساعد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أنه سيترك منصبه بعدما قضى أكثر من ثماني سنوات مع “الروخابلانكوس”، من أجل أن يصبح المدرب الأول لأحد الأندية.وقال بورجوس عبر مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء: “في نهاية هذا الموسم، سأبدأ رحلتي كمدرب أول.بعد امتلاك خبرة أكثر […]

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