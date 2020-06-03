هذا آخر ما التهمه ديناصور قبل موته منذ 110 ملايين السنين

2020/06/03 | 20:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجد علماء في معدة ديناصور متحجرة، بقايا متحجرة أيضا لوليمة كانت آخر ما التهمه قبل قليل من موته منذ 110 ملايين السنين في منطقة هي مدينة حاليا، اسمها Fort McMurray في مقاطعة “ألبرتا” المجاورة بالجنوب الكندي لولايتي مونتانا وواشنطن الأميركيتين، وعلموا مما وجدوه أن حرائق كانت تندلع في المكان الذي كان فيه الديناصور […]

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