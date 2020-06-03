2020/06/03 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يوجه طلبا للكاظمي بشأن اقتحام دائرة صحة ذي قار والناصري يكشف موقف المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يوجه طلبا للكاظمي بشأن اقتحام دائرة صحة ذي قار والناصري يكشف موقف المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يوجه طلبا للكاظمي بشأن اقتحام دائرة صحة ذي قار والناصري يكشف موقف المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).