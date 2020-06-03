2020/06/03 | 20:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب البصرة يعدون 16 فقرة وشرط بشأن وزير النفط القادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب البصرة يعدون 16 فقرة وشرط بشأن وزير النفط القادم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب البصرة يعدون 16 فقرة وشرط بشأن وزير النفط القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).