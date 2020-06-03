وسط لندن.. إصابة 8 بحادث دهس

2020/06/03 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن سيارة صدمت عددا من الأشخاص، في ساحة سلون سكوير بالعاصمة لندن.وأشارت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن شهود عيان، إلى أن السيارة دهست 8 أشخاص في وسط لندن.وبعد الحادث بقليل، أعلنت الشرطة البريطانية القبض على رجل في لندن، بسبب مخالفات في القيادة بعد واقعة سلون سكوير، […]

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