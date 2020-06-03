2020/06/03 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن سيارة صدمت عددا من الأشخاص، في ساحة سلون سكوير بالعاصمة لندن.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن شهود عيان، إلى أن السيارة دهست 8 أشخاص في وسط لندن.
وبعد الحادث بقليل، أعلنت الشرطة البريطانية القبض على رجل في لندن، بسبب مخالفات في القيادة بعد واقعة سلون سكوير، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط لندن.. إصابة 8 بحادث دهس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن شهود عيان، إلى أن السيارة دهست 8 أشخاص في وسط لندن.
وبعد الحادث بقليل، أعلنت الشرطة البريطانية القبض على رجل في لندن، بسبب مخالفات في القيادة بعد واقعة سلون سكوير، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط لندن.. إصابة 8 بحادث دهس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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