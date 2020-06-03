2020/06/03 | 20:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شددت وزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء على ضرورة التقيد بإجراءات حظر التجوال وعدم خرقها في ظل تزايد معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اجهزة الوزارة المختلفة تواصل تنفيذ اجراءات الحظر الشامل"، داعية "المواطنين الى التقيد التام بالحظر وعدم الخروج الى الشوارع والاسواق الا للضرورة القصوى".

ودعا البيان "المشمولين باستثناءات حظر التجوال الى التقيد التام بحدود الحركة اثناء تنفيذ الاعمال الضرورية والامتناع عن استغلال الحظر لاداء اعمال غير مشمولة بالاستثناء ،فقد زادت الاصابات بالفيروس في الايام القليلة الماضية وينبغي التنبه والحذر الشديد من مخاطر كسر الحظر في بعض المناطق الشعبية ،والتعاون التام مع الاجهزة الامنية التي تبذل جهودا مضنية للسيطرة على الحركة في الاحياء والشوارع ،حفاظا على المصلحة العامة ومنعا من انتشار العدوى".

واهاب البيان "بالمواطنين جميعا ،اخذ تحذيرات وزارة الصحة على محمل الجدية الكاملة وعدم التهاون مع مخاطر ازدياد الاصابات على صحة المواطنين والنظام الصحي في البلاد ".

واكد البيان ان "الداخلية ماضية في تنفيذ واجباتها دونما تراخ او تهاون ، فالامن الصحي مسؤولية الجميع ،مواطنين واجهزة صحية وامنية".

يشار الى ان وزارة الصحة العراقية قد سجلت اصابات بكورونا خلال اليومين تجاوزت الالف حالة مع وفاة العشرات وهي النسبة الاعلى منذ تفشي ظهور الجائحة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات العراقية تطلق تحذيرات مع تزايد معدل الاصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات العراقية تطلق تحذيرات مع تزايد معدل الاصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).