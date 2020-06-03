محافظ النجف يعلن افتتاح ’’صرح طبي’’ بالمحافظة ويقدم شكره للمرجعية والحلبوسي

2020/06/03 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري افتتاح مستشفى الأمل للامراض الانتقالية، كواحد من ابرز الصروح الصحية ف...





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