بعد قفزة اليوم بحصيلة كورونا.. بيان عاجل من الداخلية العراقية

2020/06/03 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، المواطنين من مخاطر كسر الحظر الشامل المفروض بسبب كورون...





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