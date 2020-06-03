بالفيديو.. اصابة 30 شخصاً بفيروس كورونا بسبب ’’وليمة العيد’’ في كركوك

2020/06/03 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، الاربعاء (3 حزيران 2020)، اصابة 30 شخصاً بفيروس كورونا بسبب ما يوصف ش...





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