الصحة العراقية تسجل 781 اصابة و٢١ حالة وفاة جديدة بـ كورونا

2020/06/03 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق....

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